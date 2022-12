Andreas-Grundschule in Korschenbroich Mehr als 500 Schüler und Eltern beim Weihnachtssingen

Schulleiterin Kerstin Spencer überließ den Schülersprechern Frederik, Tom und Sophia die Übergabe des Schecks an Eva Binnebößel vom Förderverein des Schulstandorts in Pesch und an Charlotte Katzer vom Förderverein der Andreas-Schule Korschenbroich. Es wurden aber noch andere verdiente Personen beschenkt wie Ines Jede und Hausmeister Stefan Kamper. Das Zirkuszelt für das Projekt wird kommendes Jahr wieder in Pesch aufgeschlagen, die Auftritte erfolgen am Wochenende nach Fronleichnam. Dann wird der Applaus wieder mindestens so groß ausfallen wie gestern.