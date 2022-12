Bundesweite Liste vom Magazin Feinschmecker Udo Erkes aus Glehn erneut unter den 500 besten Metzgern

Welche Bedeutung es hat, unter den 500 besten Metzgern Deutschlands gelistet zu sein, wird besonders bei diesen Zahlen deutlich: Insgesamt gibt es 10.870 Fleischerfachgeschäfte in Deutschland, davon 1445 in NRW. Diese Zahlen hat sich Erkes vom Fleischerfachverband geben lassen. „Vor zehn Jahren waren es noch deutlich mehr Metzgereien in Deutschland“, bedauert Erkes, der unermüdlich für seinen Berufsstand wirbt.