Aktion 1000 Klimabäume Klimabäume vom Kreis in Liedberg verteilt

Gregor Küpper, Umweltdezernent des Rhein-Kreises Neuss, sagt: „Bäume in Gärten leisten einen wichtigen Beitrag zum innerstädtischen Klima- und Artenschutz. Sie produzieren nicht nur wichtigen Sauerstoff und binden klimaschädliches CO 2 , sie tragen auch zur Verbesserung des Stadtklimas sowie der Lebensqualität bei und bieten vielen Tierarten einen Lebensraum.“ In den letzten Jahren seien durch enorme Trockenheit, Hitze und nachfolgenden Schädlingsbefall auch im Siedlungsbereich zum Teil erhebliche Verluste an Bäumen entstanden. „Wiederanpflanzungen von Bäumen in Privatgärten können dazu beitragen, die eingetretenen Funktionsverluste – zumindest teilweise – wieder auszugleichen“, so Küpper.