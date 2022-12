Viele Weihnachtspäckchen gespendet Bescherung für Bedürftige bei der Tafel

Viel zu tun hatten Martina Kaufmann und die anderen ehrenamtlichen Mitarbeiter der Tafel in Kleinenbroich bei der Annahme von Weihnachtspäckchen, die Spender für Bedürftige gepackt haben. Am Dienstag, 20. Dezember, werden sie nachmittags an die Kunden verteilt. Foto: Detlef Ilgner

Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)