Weihnachten in den Kirchen Diese Gottesdienste finden an den Feiertagen in Korschenbroich statt

Einen Tag vor Heiligabend, 23. Dezember, lädt die GdG um 17 Uhr zur zentralen Friedenslichtfeier auf den Kirchplatz von St. Andreas mit anschließender Friedenslichtabholung ein. Bei schlechtem Wetter findet die Feier in der Kirche statt. Ab 18.30 Uhr können in allen Pfarrkirchen Friedenslichter abgeholt werden. An Heiligabend finden zeitgleich um 14.30 Uhr in St. Andreas und St. Dionysius sowie um 15 Uhr in St. Georg und Herz Jesu Wortgottesdienste für Kinder statt. Um 16 Uhr werden in St. Andreas und um 17.30 Uhr in St. Dionysius Familienwortgottesdienste angeboten. In allen fünf Gemeinden wird die Christmette gefeiert: um 17 Uhr in Herz Jesu, um 18 Uhr in St. Andreas, um 19 Uhr in St. Georg, um 20 Uhr in St. Marien und um 22 Uhr in St. Dionysius. In St. Andreas findet außerdem eine Andacht zur Mitternacht um 24 Uhr statt.