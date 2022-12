40 Cent mehr für die „große“ Route Bürgerbusverein Korschenbroich erhöht die Preise

Seit mehr als fünf Jahren sind die Preise für die Fahrten mit dem Bürgerbus unverändert geblieben. Für die „kleine“ Route zahlten Fahrgäste bislang 1,50 Euro, für die „große“ Route 2,10 Euro. Ab 1. Januar müssen 1,80 Euro beziehungsweise 2,50 Euro bezahlt werden. Kinder bis sechs Jahre sowie Schwerbehinderte mit Ausweis und gültiger Wertmarke fahren weiterhin kostenlos. Lange sei überlegt worden, die Preissteigerungen ohne Veränderung der Fahrpreise stemmen zu können, „jedoch ist dies nicht möglich“, so der Verein. Beim Bürgerbus gab es in der Vergangenheit etliche Investitionen – unter anderem, um der hohen Nachfrage an Fahrten gerecht zu werden. So erweiterte der Verein seinen Fuhrpark in den vergangenen fünf Jahren auf zwei Busse. Zudem wurden neue Reinigungskonzepte mit diversen Partnern seit Beginn der Corona-Pandemie umgesetzt, um Lösungen zur professionellen Desinfektion der Busse und folglich eine Minderung der Ansteckungsgefahr während der Fahrt gewährleisten zu können.