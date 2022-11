Andrea Mürmann mit dem Goldenen Kronenkreuz geehrt Andrea Mürmann erhält Goldenes Kronenkreuz

In ihrem sehr persönlichen Rückblick ließ Bereichsleiterin Karin Braun die beruflichen Stationen von Andrea Mürmann Revue passieren. Als zertifizierte Kulturmanagerin begann sie am 1. November 1997 im Jugendzentrum Klingerhuf, für das kurz zuvor der Neukirchener Erziehungsverein die Trägerschaft von der Stadt Neukirchen-Vluyn übernommen hatte. „Über zehn Jahre lang – eigentlich bis heute – war und ist das Jugendzentrum für dich viel mehr als ein Arbeitsplatz, sagte Karin Braun in ihrer Festrede.