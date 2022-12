Besinnliche Stunde im Dorf Neukirchen Tradition hält Gemeinschaft lebendig

Die Fläche vor dem neuen Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde an der Bruchstraße in Neukirchen erwies sich am Samstag als idealer Veranstaltungsort. Feuerschalen lockten von Weitem. Aus allen Ecken eilten die Menschen bei einsetzender Dämmerung herbei, um die besinnliche Stunde im Dorf Neukirchen zu erleben. Sie gehört zur Tradition im Advent und beschließt zum vierten Advent den städtischen Veranstaltungsreigen, der in diesem Jahr unter dem Motto „Aus dem Dorf – für das Dorf“ stand.