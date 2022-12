Vom Hausmeister zum Flüchtlingshelfer in Bonn „Plötzlich kannst du etwas tun“

In den Tagen darauf häuften sich die Anfragen. Da kam dem Hausmeister des Aloisiuskollegs, einer von drei Jesuitenschulen in Deutschland, eine Idee: Wie wäre es, all die leerstehenden Zimmer des aufgegebenen Internats der Schule zu nutzen? Er kontaktierte seinen Chef, Geschäftsführer Wolfgang Nettersheim, und den Rektor des Kollegs, Pater Martin Löwenstein. Sie sind diejenigen, die über eine Aufnahme zu entscheiden haben. „Sie sollen alle herkommen“, gab Nettersheim grünes Licht. Schon etwa drei Stunden später kamen die ersten zwei Busse an, vor allem Mütter mit Kindern. Überwiegend gehörten sie der Baptistengemeinde in Tschornomorsk nahe Odessa an. Auch Igor und Natalia Guseev sind Baptisten.