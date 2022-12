Moerser Dienstleister Enni setzt auf Systemlösung Warum Solarenergie und Dachgrün perfekt zusammenpassen

Trifft Photovoltaik auf ein Gründach oder eine begrünte Fassade, ist von einer kongenialen Partnerschaft die Rede. „Wir sehen in der Kombination schon lange mehr als einen Trend. Beides profitiert voneinander. Solar-Gründächer nehmen in der Energiewende eine bedeutende Stellung ein“, sagt Sabine Tenter, Diplom-Ingenieurin für Landschaftsarchitektur bei der Enni. Die Schaffung von sogenannten Solar-Gründächern gehört in der Energiewende wie der Klimaanpassung zu den mittel- bis langfristigen Zielen.