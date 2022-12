Lions Rheurdt 199 Tüten voller Hilfsbereitschaft

Die Clubfrauen riefen über verschiedene Medien dazu auf, zu Weihnachten Hilfsgüter im Wert von je zehn Euro für Menschen ohne ein Zuhause beziehungsweise in Notunterkünften zu spenden. Die vollgepackten Tüten konnten im Café Frieda in Moers abgegeben werden, wo sie durch Club-Präsidentin Ursula Halemba-Gust und Friederike Fahr, Lions-Mitglied und Inhaberin des Cafés Frieda, an die Caritas Moers-Xanten übergeben wurden. Die Caritas übernahm die gezielte Verteilung an die hilfsbedürftigen Menchen.