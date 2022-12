Gesamtschule Niederberg Entschleunigung im Advent

Oddgeir Berg am Piano, Audun Ramo am Kontrabass und Lars Berntsen am Schlagzeug improvisierten zu ganz unterschiedlichen Christmas Standards in ihrem eigenen von Swing und Bob geprägten Stil. Das war durchaus nicht nur besinnlich, sondern zum Teil auch ziemlich funky. Vor allem wenn Lars Berntsen an den Drums loslegte, waren die Kinder und Jugendlichen dabei. Auch für die gezupften und gestrichenen Soli des Doublebassplayers gab es fetten Applaus.