Hausmeister der Grundschule St. Hubert verabschiedet „Herr Knops macht jetzt Schluss“

Für den Abschied von ihrem Hausmeister hatten die Kinder der Gemeinschaftsgrundschule St. Hubert zwei bekannte Karnevalslieder umgedichtet: Statt wie die Räuber „Denn wenn et Trömmelche jeht“ zu singen, hieß es am Montag in St. Hubert: „Und wenn die Schulglocke schellt“ – dann rufen die Kinder an der Grundschule St. Hubert: „Hallo, Herr Knops!“ Bislang jedenfalls. Das ändert sich jetzt. Am 2. August 1982 trat Heribert Knops den Dienst als Hausmeister an der Grundschule St. Hubert an, nach 40 Jahren wurde er nun im Forum St. Hubert feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Und auch das kommentierten die Kinder mit einem Karnevalslied: Statt „Die Karawane zieht weiter“ hieß es: „Die Schule geht weiter – Herr Knops macht jetzt Schluss.“