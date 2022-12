Aktion von Stadt Kempen, SKM und Ehrenamtlern Winterzauber-Fest für geflüchtete Kinder

Mit Malaktionen, Tanz und Mitmachspielen hatten die Kinder drei Stunden lang keine Langeweile. Höhepunkt war eine vielbeklatschte Rap-Einlage des 17-jährigen David aus dem Kongo, der sich vom Auftritt der Stadtgarde Kempen inspirieren ließ und spontan auf die Bühne trat. Für Kurzweil sorgte Animateur Markus Lunau, der mit Zaubertricks, Geschicklichkeitsspielen und improvisierten Einlagen von Tisch zu Tisch ging. Auch hatten die Veranstalter ein deftiges Buffet mit Kartoffelsuppe und Brezen bereit gestellt, inklusive kalter Getränke und Kaffee. Aufgrund der kühlen Witterung mit überlastetem ÖPNV hatten die Organisatoren Shuttlebusse eingesetzt, damit es wirklich jede Flüchtlingsfamilie von der Unterkunft ins Forum schaffte. Die Übersetzer Lidiia Vergun (Ukrainisch) und Yousef Amin (Persisch) sorgten dafür, dass Sprachbarrieren keine Rolle spielten. Die Kunstpädagogen Jürgen Hemkemeyer und Manfred Plien gaben den Kindern Malstift, Pinsel und Papier und weckten so Kreativität.Zuletzt gab es eine Bescherung mit einer Winterzauber-Tüte, in der Obst und Süßigkeiten steckten. Andrea Lerche und Marianna Schwarzstein vom SKM hatten dazu für jedes Kind noch einen Gutschein im Gepäck, mit dem sich die Kinder in einem ortsansässigen Spielwarengeschäft etwas Nettes kaufen können.