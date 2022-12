Tolle Show am Luise-von-Duesberg-Gymnasium in Kempen LvD nimmt mit „Kulturpunkt“ Abschied von Hausmeister Siggi

Roter Faden des Abends war Siggi: So machte ihm der Unterstufenchor unter der Leitung von Stefan Lindner einen Vorschlag für die Zeit nach der Rente und sang: „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“. Die „Fünf Phasen der Trauer“ nach Rübler-Ross wurden erklärt – durchaus ernsthaft. Doch die jeweiligen Phasen wie Verdrängung über Wut bis zu Akzeptanz setzten Schulleiter Waerder und sein Stellvertreter Thorsten Terschlüsen in kleinen amüsanten Sketchen in Szene. Die Mitglieder der Zirkus-AG hatten in der Turnhalle ein Video gedreht, in dem „Siggi“ als Superman in allen Situationen zu Hilfe von beim Sport Verletzten eilt und dabei auch schon mal einen Salto schlägt.