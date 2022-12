Umzug der Grundschule Weeze bekommt neues Schulgebäude

Vor knapp eineinhalb Jahren war Weeze schon mal so weit: Die Ausschreibung für den Umbau der ehemaligen Gesamtschule lief schon, eigentlich sollten schon bald Grundschüler in Weeze nicht mehr in der engen Petrus-Canisius-Schule pauken. Sondern am restaurierten Standort an der Bodelschwinghstraße. Doch daraus wurde nichts. Es gab formelle Fehler in der Ausschreibung, der Umzug der Schüler wurde weiter vertagt.