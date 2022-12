Stadtführung durch Kempen am Abend Von Turteltauben und Jungenstreichen

Gustav Gijsemans ist nach eigenen Angaben „schon ewig“ Stadtführer in Kempen, sprich mehr als 20 Jahre. Der 73-Jährige ist gebürtiger Belgier. „Hängengeblieben“ sei er in Kempen nach dem Ende seiner Zeit als Berufssoldat bei der Nato, die in Krefeld-Forstwald stationiert war. Er führt auch in niederländischer und französischer Sprache. An diesem Freitag im Advent steht er um 18 Uhr vor dem Kulturforum, um seine Gäste in Empfang zu nehmen. Jeden dritten Freitag im Monat findet eine öffentliche Führung am frühen Abend statt. Was an lauen Sommerabenden ein angenehmes Schlendern sein dürfte, fordert bei Dunkelheit und strenger Kälte noch einmal besonders.