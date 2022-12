Untersuchung zum Einzelhandel in Kempen Wie Passanten die Innenstadt bewerten

Welche Angebote gehören in die Innenstadt, und was sollte ausgebaut werden? Wie hat sich die Attraktivität der Innenstadt in den letzten Jahren entwickelt? Solche und ähnliche Fragen hat das Marktforschungsinstitut IFH aus Köln im November Passanten in der Kempener Innenstadt gestellt – und Menschen in vielen anderen Städten in Deutschland auch. Die Untersuchung „Vitale Innenstädte“ führt das Institut in diesem Jahr zum fünften Mal durch, seit 2014 wird diese Analyse alle zwei Jahre gemacht. Mehr als 100 Städte sind regelmäßig dabei. 2020 nahmen 107 Kommunen teil, rund 58.000 Passanten wurden dazu in deutschen Innenstädten befragt, unter anderem in Krefeld, Düsseldorf, Mönchengladbach, Viersen und Willich. Jetzt ist erstmals auch Kempen dabei. Für die Teilnahme an der Befragung „Vitale Innenstädte“ sind in Kempen rund 5000 Euro eingeplant.