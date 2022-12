Grundschule in Zons Konzept mit Wohnungen und Schule

Hat die Stadt ein attraktives Projekt in Zons verschlafen? Nach Aussage von Martin Bauers, Mitglied einer bekannten Familie in Zons, habe diese der Stadt ein Gesamtkonzept vorgelegt, in dem es nicht nur um eine neue Grundschule geht, sondern auch um eine Kombination von 85 barrierefreien Wohnungen für Familien mit Kindern mit Behinderungen und pflegebedürftigen Angehörigen und einer Tagesstätte. Auch eine Verknüpfung für pädagogische Betreuungsangebote mit dem Eselpark und den Weidetieren Zons war geplant. Im Unterschied zur Stadt habe nur „der CDU-Stadtverband echtes Interesse gezeigt und hilft uns gerade dabei, einen sozialen Träger zu finden, der dieses Projekt mit uns realisieren würde“, sagt Bauers.