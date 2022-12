Finanzen in Weeze Haushalt für 2023 in Weeze verabschiedet

In der Ratssitzung stimmten SPD, CDU und die Grünen für den neuen Haushalt. Die FDP jedoch lehnte ihn ab. „Ein geplantes Haushaltsdefizit von sieben Millionen Euro können wir nicht akzeptieren“, sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Frans de Ridder in seiner Haushaltsrede. „Wir sind dazu aufgefordert, für die finanzielle Stabilität in Weeze zu sorgen“, so de Ridder. Die biete der geplante Haushalt nicht. Die FDP fordert unter anderem, die Zuschüsse für den Tierpark nicht weiter zu erhöhen. Zudem sprechen sich die Liberalen dafür aus, den Neubau der Petrus-Canisius-Schule nochmal zu überdenken und sich nach günstigeren Alternativen umzusehen.