Einstimmiger Ratsbeschluss Grundschule Oedt kann als „Leuchtturm“ genutzt werden

Die Gemeinschaftsgrundschule am Schwarzen Graben ist auch wegen der nun gasunabhängigen Wärmeversorgung zu einem sogenannten Leuchtturm ausgewählt worden, ein Ort, der in einer Krisensituation als Anlaufstelle für die Bürgerschaft genutzt werden kann. Käme es beispielsweise zu einem länger andauernden Stromausfall im Kreis Viersen, halten die Kommunen diese Bevölkerungs-Leuchttürme bereit. In der Regel sind dies Schulen, Rathäuser, Turnhallen oder auch Begegnungsstätten. Dort können Bürgerinnen und Bürger Notfälle melden und Informationen erhalten. Allerdings sind diese Leuchttürme kein Ersatz für eventuell entfallene Versorgungseinheiten.