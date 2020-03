Moers : Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Moers

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Moers Am Montag hat sich gegen 17.20 Uhr auf der Venloer Straße/Hülsdonker Straße in Moers ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Die Polizei gibt den Unfallhergang wie folgt wieder: Ein 48-jähriger Mann aus Neukirchen-Vluyn war mit einem blauen VW Golf auf der Venloer Straße (L 140) in Richtung Neukirchen-Vluyn unterwegs.

