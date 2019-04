Neersen : Autofahrer stirbt bei Unfall auf der Venloer Straße

Foto: Günter Jungmann

Neersen Wieder hat es auf der Venloer Straße in Neersen einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Ein 72-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch noch am Unfallort gestorben. Wie die Polizei berichtet, war der Mann um 13.10 Uhr nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei mit seinem Auto auf der Venloer Straße in Richtung Viersen unterwegs.

An der Einmündung in die Neersener Straße kam er mit seinem Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Venloer Straße war bis etwa 15.30 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Erst am Dienstag vergangener Woche war bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen eine 78-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen.

(msc)