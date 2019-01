Bürgermonitor : Das Nadelöhr von Neersen

Hannelore und Hans Poos, Wolfgang Wessel und Margret Müller (v. l.) sind einige der Anwohner der Virmondstraße in Neersen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Neersen Staus und gefährliche Verkehrsszenen prägen die Virmondstraße zwischen Hauptstraße und Steene Dyk in Neersen. Die Anwohner fühlen sich von der Stadt Willich allein gelassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Das Hupkonzert lässt die Gruppe von Anwohnern, die sich auf dem Bürgersteig der Neersener Virmondstraße in Höhe der Neustraße befinden, zusammenzucken. „Das ist eine Alltagssituation im Bereich der Stoßzeiten“, sagt Wolfgang Wessel und blickt auf die Straße. Dort drückt ein Autofahrer auf die Hupe, weil er nicht weiterkommt, da der Gegenverkehr gerade an den auf seiner Seite parkenden Autos vorbeifährt und daher die Straße für den anderen blockiert. Besagter hupender Fahrer muss warten – und das passt ihm nicht. Schließlich hätte er eigentlich Vorfahrt, weil die Hindernisse auf der anderen Seite stehen.

„Rücksichtnahme ist hier ein Fremdwort. Wer Vorfahrt hat, meint, diese direkt einfordern zu müssen, auch wenn es die Situation gar nicht zulässt“, sagt Karin Rotmüller. Wobei in diesem Bereich die Vari­ante, über den Bürgersteig zu fahren, nicht möglich ist. Genau an der durch die Parkbuchten entstehenden Engstelle stehen Poller auf dem Bürgersteig, die so etwas verhindern sollen. „Wo es solche Poller, die die Passanten auf dem Bürgersteig schützen, nicht gibt, fahren die Autofahrer, wenn es eng wird, gerne über den Bürgersteig, damit sie nicht warten müssen“, beschreibt Hans Poos eine Verkehrssituation, die nur wenige Minuten später zwischen Neustraße und Steene Dyk eintritt.

Info Ihr Thema für den Bürgermonitor Sie haben auch ein Thema für unseren Bürgermonitor, der in der Zeitung und online erscheint? Dann melden Sie sich bei uns unter Tel. 02152 20 64 22 oder per E-Mail an kempen@rheinische-post.de

Das sind aber nicht die einzigen unangenehmen Situationen, die den Anwohnern im vorderen Bereich der Virmondstraße ein Dorn im Auge sind. In diesem Bereich der Straße kommt es gerade zu den Hauptverkehrszeiten immer wieder zu Staus. „Wir haben am 20. November zwischen 7 und 8 Uhr Fahrzeuge sowie Staus gezählt“, berichtet Rotmüller. 444 Fahrzeuge, darunter elf Busse und sechs Lastkraftwagen, fuhren über die Virmondstraße. Insgesamt kam es zu 23 Rückstaus durch die parkenden Fahrzeuge. „Kürzlich haben sich hier zwei Busse festgefahren. Die Busfahrer diskutierten dann, wer von ihnen zurücksetzten müsste“, beschreibt Conny Rieger einen weiteren Vorfall in dem Neersener Nadelöhr. Die Verkehrslage werde immer dramatischer, zumal viele Autofahrer die Virmondstraße als Abkürzung zwischen Viersen und Mönchengladbach benutzen, sagt Hannelore Poos. Etwas, das nicht nur die Anwohner so sehen, sondern auch die Interessengemeinschaft „Verkehr Neersen“.

Man wisse um die Problematik, bestätigt Monika Joosten von der Interessengemeinschaft, die sich im März 2018 gegründet hat. Sie spricht von einer nicht mehr tragbaren Situation für die Bürger. Die Anwohner als auch die Interessengemeinschaft wandten sich bereits in schriftlicher und mündlicher Form an die Stadt und baten darum, gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Bei der Stadt spricht man unter anderem von einer Bindungsfrist, die noch auf der Straße liege. Das heißt: Die Virmondstraße wurde Anfang der 90er-Jahre mit Fördergeldern umgebaut und darf innerhalb einer Zeit von 25 Jahren nicht anderweitig umgestaltet werden. „Das Verkehrssystem ist dabei nicht auf die Spitzenzeiten ausgelegt“, sagt Martina Stall, kürzlich in den Ruhestand verabschiedete Technische Beigeordnete der Stadt. Wobei sie die Situation als nicht so dramatisch bezeichnet. „Auf der einen Seite wollen die Bürger, dass langsam gefahren wird. Verengen wir die Straße mit Parkbuchten, so ist das auch nicht richtig. Das Problem liegt darin, dass alle hektisch sind und nicht aufeinander Rücksicht genommen wird“, sagt Stall.

Die Anwohner wünschen sich indes, dass die Parkbuchten entfernt werden und ein komplettes Halteverbot eingeführt wird. Dazu sollen mehr Geschwindigkeitskontrollen erfolgen. „In Sachen Parken könnten wir uns vorstellen, eine Fläche an der Virmondstraße als Parkplatz auszuweisen, anstatt dort weitere Häuser zu bauen. Uns würde es nichts ausmachen, das Auto ein paar Meter entfernt vom eigenen Haus zu parken“, sagt Rieger.