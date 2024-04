Wirtschaft in Willich Moerschen GmbH ist auf stetigem Wachstumskurs

„Aufgrund der erfreulich starken Entwicklung innerhalb der Gruppe sind wir in der Situation, weitere räumliche Kapazitäten zu benötigen und in der Lage, diese zu schaffen", ergänzt Moerschen. Mit den umfangreichen Gesamtinvestitionen folge das Unternehmen den Anforderungen, die Kunden heute branchenübergreifend an die Industrie stellen: Zuverlässige Lieferketten bis zum Endverbraucher absichern und eine zukunftssichere Nachhaltigkeit gewährleisten. Das fordere als wesentliche Säulen hochwertige Produkte sowie eine moderne Logistik und in diese Richtung mache die Moerschen-Gruppe vor allem durch den Neubau der Halle auch 2024 entscheidende Schritte.