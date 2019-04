Feuerwehreinsatz am Karfreitag : Lkw touchiert Baustellenabsperrung auf A52

Feuerwehreinsatz am Karfreitag

Neersen Auf der A52 ist ein Mann mit seinem Lkw gegen die Absperrung einer Autobahnbaustelle geraten. Dabei wurde der Tank des Lastwagens aufgerissen.

Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen gegen 8.20 Uhr in Fahrtrichtung Roermond. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte der Lkw die Absperrung einer Baustelle. Der Tank des Fahrzeugs wurde dabei so stark beschädigt, dass literweise Benzin auslief.