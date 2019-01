Drama an Bahnübergang in Emmerich: Mann rettet Autofahrerin vor herannahendem Zug

Drama an Bahnübergang in Emmerich

In Elten kam es zu dem Unfall, der für die Fahrerin noch einmal glimpflich ausging. Foto: Polizei

Elten Mit einer beherzten Aktion hat ein Autofahrer in Emmerich vermutlich einer Frau das Leben gerettet. Am Freitagabend hatte sich die Niederländerin auf einem Bahnübergang festgefahren. Als sich die Schranken schlossen, eilte ihr der Mann zur Hilfe - gerade noch rechtzeitig.

Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, wurde die Frau bereits am Freitagabend vor dem Zusammenstoß mit einer Lokomotive am Bahnübergang Tichelkamp bewahrt.