Tödlicher Unfall in Willich : Autofahrerin prallt frontal gegen Lastwagen und stirbt

Foto: Günter Jungmann 5 Bilder Tödlicher Unfall mit Lastwagen in Willich.

Willich In Willich hat sich am Dienstag ein tödlicher Unfall ereignet. Eine 78-Jährige stieß mit einem Lastwagen zusammen. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 59-jähriger Viersener mit seinem Lkw auf der Venloer Straße aus Viersen kommend in Richtung Neersen und geriet mit seinem Fahrzeug auf den rechten Grünstreifen neben der Fahrbahn. Der 59-Jährige lenkte gegen und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit dem Auto der 78-Jährigen zusammenstieß.

Ein hinter der Willicherin fahrender Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Der 54-jährige Willicher blieb unverletzt. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, sein Beifahrer blieb unverletzt. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge gesperrt.

(msc)