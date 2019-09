Vorschläge von IHK und Industrie : Kiesflächen: Neukirchen-Vluyn droht mit Klage

Neukirchen-Vluyn IHK und Kiesindustrie haben 50 Hektar an der Geldernschen Straße in Neukirchen-Vluyn benannt.

Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat zu den neuen Vorschlägen für Auskiesungsflächen von IHK und Kiesindustrie Stellung genommen. Dort sind 50 Hektar an der Geldernschen Straße in Neukirchen-Vluyn benannt. Im Bereich der Stadt Neukirchen-Vluyn werden im Rahmen des aktuellen Regionalplanentwurfs derzeit keine grundsätzlich neuen Abgrabungsflächen ausgewiesen. Das, heißt es, sei sehr zu begrüßen. Gleichwohl bestehe die Absicht, die zugrundeliegenden Regelungen des Landesentwicklungsplanes gerichtlich überprüfen zu lassen. Der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn, heißt es, werde in seiner Sitzung am 9. Oktober darüber beraten.