Rabattaktion in den Nachhaltigkeitswochen : Carsharing wird in Neukirchen-Vluyn bisher kaum genutzt

Neukirchen-Vluyn Deshalb machen Stadt, Niag und Ford Lauff im Rahmen der Nachhaltigkeitswochen auf die Vorteile aufmerksam. Rabattaktion bis Ende November.

In Neukirchen und Vluyn stehen zwei Carsharing-Fahrzeuge. Ein Angebot in Sachen Mobilität, das das Moerser Autohaus Ford Lauff und die Niag in Kooperation mit der Stadt geschnürt haben. Anscheinend ist Carsharing vor Ort mit Standorten auf dem Platz am Museum (Vluyn) und dem Parkplatz Andreas-Bräm-Straße (Rossmann) in Neukirchen aber noch zu wenig bekannt, wie die Nutzerdaten offenlegen. Gerade zwei Mal wird es im Monat in Neukirchen genutzt. „Das könnte deutlich besser in Anspruch genommen werden“, so das Fazit von Bürgermeister Harald Lenßen. Gleichzeitig stehen Überlegungen im Raum, ob beispielsweise der Neukirchener Standort richtig ausgesucht wurde. Auch müsse man noch mehr über die einfache Handhabung im Carsharing informieren, um mögliche Nutzerhemmungen abzubauen.