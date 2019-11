Messerstecherei am Bahnhof : Ein Toter in Moers nach Überfall vor Kiosk

Am Samstagabend gab es einen größeren Polizeieinsatz. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Zwei Autos mit mehreren Menschen sollen in Höhe eines Kiosks an der Homberger Straße gehalten haben. Aus den Fahrzeugen sprangen laut Zeugenaussagen mehrere mit Baseballschlägern und Messern bewaffnete Männer, die damit auf mehrere Menschen losgingen.

Weiterleiten Drucken Von Julia Hagenacker und Christoph Reichwein Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers

An der Kreuzung Homberger Straße/Klever Straße – in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof – ist es am Samstagabend offenbar zu einer Messerstecherei gekommen, an der mehrere Männer beteiligt waren. Ein Mann wurde getötet, mehrere Menschen verletzt. Noch am Abend wurde eine Ringfahndung nach den flüchtigen Tätern eingeleitet. Dazu wurden alle verfügbaren Kräfte aus Rheinberg, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn, Wesel und Duisburg nach Moers beordert, ebenso Teile der Einsatzhundertschaft aus Duisburg. Ein Polizeihubschrauber war im Einsatz und kreiste circa 30 Minuten lang über der Innenstadt. Im gesamten Stadtgebiet, wie auch in den umliegenden Städten, wurden am Abend Fahrzeuge kontrolliert. Die Homberger Straße wurde für die Beweisaufnahme ausgeleuchtet und rund um den Tatort gesperrt.

Nach ersten Informationen unserer Redaktion ereignete sich der überfallartige Angriff gegen 20 Uhr am Samstagabend. Zwei Autos, in denen mehrere Menschen saßen, sollen in Höhe eines Kiosks an der Homberger Straße gehalten haben. Aus den Fahrzeugen sprangen laut Zeugenaussagen mehrere mit Baseballschlägern und Messern bewaffnete Männer, die damit auf mehrere Menschen losgingen. Der Überfall soll sich innerhalb kürzester Zeit abgespielt haben. Die Polizei spricht von einem sogenannten Adhoc-Angriff.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte lag ein Mann stark blutend auf dem Boden, zwei weitere waren ebenfalls verletzt. Alle drei wurden mit Rettungswagen abtransportiert, für einen der drei Verletzten kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er starb im Krankenhaus. Einer beiden leichter verletzen Männern wurden nach ambulanter zur Polizeiwache gebracht.