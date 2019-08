67-Jähriger schwebt in Lebensgefahr : Radfahrer bei Unfall in Moers schwer verletzt

Radfahrer bei Unfall in Moers schwer verletzt

67-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Das beschädigte Rad liegt noch am Unfallort. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Moers Auf der Ruhrorterstraße Ecke Moerserstraße ist es am frühen Freitagabend zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Er schwebt in Lebensgefahr.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 33-jähriger Autofahrer aus Neukirchen-Vluyn auf dem Weg nach Neukirchen-Vluyn. Dabei überquerte er die Kreuzung bei roter Ampel und kollidierte mit dem von rechts kommenden 67-jährigen Radfahrer aus Moers, der die Römerstraße aus Richtung Moers-Asberg kommend, in Richtung Moers-Schwafheim befuhr und an der Kreuzung bei Grünlicht geradeaus weiterfahren wollte.

Durch den Unfall wurde der 67-Jährige schwer verletzt. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz, da der Radfahrer für den Flug nicht transportfähig war. Das Unfallopfer wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus nach Moers gebracht. Der Autofahrer stand unter Schock und wurde ebenfalls mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus nach Moers gebracht. Bei dem 67-Jährigen bestand am Abend akute Lebensgefahr.