Moers : Nach illegalem Rennen: Moerser muss Auto abgeben

Foto: dpa/Friso Gentsch

Bottrop / Moers (RP) Ein 23 Jahre alter Mann aus Moers soll sich in Bottrop ein illegales Autorennen mit einem 24-jährigen Bottroper geliefert haben. Nach Angaben der Polizei Recklinghausen haben sich am Montag gegen 19 Uhr mehrere Zeugen bei der Polizei gemeldet und Hinweise auf die beiden Raser auf der Straße Gohrweide in einem Gewerbegebiet gegeben.

