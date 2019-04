Angehörige machen auf Fehler aufmerksam : Vorwürfe gegen das Palliativ-Netzwerk

Palliativmedizin (Symbolbild). Foto: epd

Moers Die Witwe eines Krebskranken kritisiert ein defektes Notfalltelefon und Abstimmungsmängel. Verantwortliche nehmen Stellung.

Die Witwe eines an einem unheilbaren Krebsleiden verstorbenen Mannes erhebt schwere Vorwürfe gegen das Palliativ-Netzwerk Niederrhein. Während der letzten Lebensstunden ihres Mannes habe sie mehrfach versucht, Hilfe über das Notfalltelefon des Netzwerkes zu bekommen, das ihren Mann zuvor in die Betreuung aufgenommen hatte. Erst nach mehr als zwei Stunden habe sich jemand telefonisch gemeldet. Da war der Ehemann jedoch bereits verstorben. Die schockierte Witwe sagt: „Das war nicht das Einzige, was bei meinem Mann schief gelaufen ist.“ Auf Nachfrage der RP bestätigten der ärztliche Verantwortliche, Günther Klaus Gollan, und die Pflegedienstleiterin Birgit Kessler den Ausfall des Notfalltelefons. Nach einem Update sei die SIM-Karte des Smart Phones nicht wieder freigeschaltet worden. Man suche nach Wegen, solche technischen Fehler künftig auszuschließen.

Zugleich wiesen Gollan und Kessler gegenüber der RP darauf hin, dass der Patient nur 36 Stunden in der Betreuung des Netzwerks gewesen sei – also ganz am Ende seiner Leidenszeit aufgenommen worden sei. Von Beginn an sei, so Gollan, die Kommunikation mit der Ehefrau „schwierig“ gewesen. Auf mehrfache Versuche, sich zu entschuldigen, sei die Witwe nicht eingegangen.

Sie möchte ihren Namen nicht in der Zeitung lesen, aber ihre schlechten Erfahrungen publik machen. Laut ihrer Schilderung begannen die Probleme bereits bei der Aufnahme ihres Ehemannes durch das Palliativ-Netzwerk: „Der Arzt, der meinen Mann untersuchte, hat seinen Namen nicht genannt und nicht anschließend mit mir gesprochen. Er war einfach verschwunden.“ Dazu sagte Dr. Günther Klaus Gollan gegenüber der RP: „Der Arzt war ich. Ich habe meine Visitenkarte in der Wohnung hinterlassen.“

Aus Sicht der Witwe gingen die Ungereimtheiten weiter. „Es gab keinerlei Abstimmung zwischen dem Palliativ-Team und dem Pflege-Team, das sich um meinen Mann kümmerte.“ Darum habe sie sich kümmern müssen. Die Frau ist an einen Rollstuhl gefesselt. Pflegedienstleiterin Birgit Kessler schildert die Situation so: „Ich war für die Einteilung sowohl der Palliativ-Pflege als auch der normalen Pflege zuständig. Eigentlich war alles in den Zeitplänen aufeinander abgestimmt.“ Da es bei vorherigen Patienten jedoch unerwartet länger gedauert habe, habe die geplante Reihenfolge nicht eingehalten werden können. Am Folgetag sei der Patient bereits verstorben.

Weiterer Vorwurf: „Mein Mann hatte einen Dekubitus, eine wunde Stelle am Rücken. Er wurde falsch gelagert, so dass sich die wunde Stelle verschlimmert hätte, wenn ich dies nicht bemerkt hätte.“ Dazu sagt Pflegedienstleiterin Kessler: „Der Patient selbst wollte, dass wir uns nicht um den Dekubitus kümmern.“ In der Palliativ-Medizin gelte der Patientenwille mehr als das medizinisch Notwendige. Zwei Haustürschlüssel, um die man sich ebenfalls noch stritt, seien mittlerweile wieder zurückgegeben.