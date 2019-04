Umweltschutz in Moers : Stadt will Glyphosat-Einsatz weiter dulden

Moers Pächter städtischer Äcker benutzen das Mittel nur selten, hieß es im Ausschuss für Liegenschaften.

Geht es nach der Stadtverwaltung, dürfen Landwirte, die städtische Äcker gepachtet haben, auch in Zukunft das Pflanzenschutzmittel Glyphosat verwenden. Die städtischen Fachleute sind der Auffassung, dass ein Verbot „trotz Signalwirkung“ nicht per Pachtvertrag ausgesprochen werden sollte. So hieß es am Montag in einer Vorlage für den Ausschuss für Bauen, Wirtschaft und Liegenschaften. Die Stadtverwaltung bezieht sich auf eine Stellungnahme, die der Rheinische Landwirtschafts-Verband im Auftrag der Moerser Ortsbauernschaften Repelen, Hülsdonk-Kapellen und Vinn-Schwafheim verfasst hat. Darin heiße es, dass glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel aktuell zugelassen seien, in Moers aber nur selten eingesetzt würden. Mechanische Verfahren zur Unkrautvernichtung seien weniger wirksam und teurer.