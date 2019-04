Moers : Die Faszination des Lichtes

MOERS Das Unternehmen LED-Tech.de begeht seit seiner Gründung 2001 immer wieder ungewöhnliche Wege.

Der gelernte Industriekaufmann ist Gründer und Geschäftsführer dieses Unternehmens, das den Grundsatz, „Licht ist nicht gleich Licht“ auf die Kunden übertragen hat, die genauso verschieden sind. „Kunden wollen keine standardisierten Produkte kaufen, sondern individuelle Lösungen“, beschreibt er das Prinzip. Diese liefert die LED-Tech.de Optoelectronics GmbH zum Beispiel für Gärtnereien. „Wenn Rosen am Abend eine bestimmte Zeit infrarotes Licht erhalten, werden die Stiele länger“, erzählt Stefan Lenz. „Die Beleuchtung von Rosen in Treibhäusern ist eine Wissenschaft, über die sich eine Doktorarbeit schreiben lässt. Mit den Kunden sprechen wir durch, wann, wie lange welches Licht scheinen soll.“

Die Serie Der Niederrhein hat sich in den vergangenen Jahren zu einem „Tal der Informationstechnologie“ entwickelt. In der Serie „Silicon Moers“ stellt die Rheinische Post Unternehmen vor.

Seit Ende 2013 produziert die LED-Tech.de SMD-Platinen für solche Lösungen selbst. Da stellte sie eine SMD-Produktionslinie auf, bei der die Dioden ohne Beinchen mit Greifern automatisch auf Platinen platziert werden, um dann in einem Ofen zwischen 260 und 300 Grad Celsius gelötet werden. Eine eigene SMD-Produktion ist für ein Unternehmen, das heute 17 Mitarbeiter hat, ungewöhnlich. „Wir entwickeln die Platinen selbst“, begründet der Geschäftsführer den Schritt. „Mit der eigenen Produktion sind wir schnell und flexibel. Die Platinen haben eine sehr hohe Qualität, weil alle nach der Produktion geprüft werden. Weil wir Messdaten haben, können wir bereits im Vorfeld sagen, wie das Licht später aussieht und wie es sich verändern lässt. Wir sind nicht auf Hochrechnungen angewiesen. Außerdem tragen die Platinen das Markenzeichen „Made in Germany“.“

Das ist durch ein eigenes optoelektronisches Labor möglich, in dem Geräte stehen, die sonst nur in großen Unternehmen der LED-Herstellung zu finden sind. Hier kann die LED-Tech.de alle Platinen prüfen lassen, die später zum Beispiel in den Filialen der großen Discounter hängen oder in die Rücklichter deutscher Autos zu finden sind. Außerdem zählen Hochschulen und Universitäten zu den großen Kunden in 100 Ländern weltweit.