Politik in Moers: Bernd Herz führt jetzt die Senioren-Union

Politik in Moers

Moers Der Generationswechsel bei der Jahreshauptversammlung sorgte für einen komplett neuen Vorstand.

Bernd Herz ist Mitgründer der Asberger Bürgergemeinschaft, in der sich 15 Vereine im Südosten der Stadt zusammengeschlossen haben, um zum Beispiel ein Oktoberfest zu organisieren oder das Asberger Ehrenmal neu zu gestalten. Der Familienvater ist Karnevalist beim Garde Corps Moers. Der Christdemokrat ist jetzt zudem Vorsitzender der Moerser Senioren Union. Im Saal des Hotels „Kleiner Reichstag“ wurde der 64 Jahre alte Asberger, der sich im Laufe des Jahres aus seinem Steuerberatungsbüro in Essen zurückziehen will, von 73 Mitgliedern einstimmig gewählt.