Test in Moers : Mit kochendem Wasser gegen Unkraut

MOERS Das Verfahren kommt aus den Niederlanden und wird bereits auf Moerser Friedhöfen eingesetzt.

Die Idee kommt aus den Niederlanden, in denen besonders auf den Schutz des Grundwassers geachtet wird. Um gepflasterte Flächen in Innenstädten und Wege mit Kies von Wildkräutern frei zu halten, aber gleichzeitig kein Pflanzenschutzmittel einzusetzen, wurde dort ein neues Verfahren entwickelt, das seit 2005 auf dem Markt ist. Dabei wird kochend heißes Wasser über eine Fläche mit Unkraut gespritzt. „Im ersten Jahr muss mehrfach über die Fläche gefahren werden“, berichtet Thomas Schröder als Mitarbeiter des Rheinhausener Landschaftsbauunternehmens TKL GmbH. „Später reichen zwei Sprühgänge im Jahr aus, und alles ist sauber.“

Im Frühjahr 2009 erwarb die TKL einen Wildkrautspritzer auf Kochendwasserbasis. „Wir waren die Ersten am Niederrhein“, erzählt der Mitarbeiter. Wie das 150.000 Euro teure Fahrzeug funktioniert, erklärte Schröder jetzt auf dem Parkplatz, der vor der Kleingartenanlage „Am Eulendyck“ in Kapellen ist. Eingeladen hatte die Initiative Glyphosatfreies Moers unter Sprecher Hermann-Josef Schumacher, um in zwei Vorführungen für das neue Verfahren zu werben. Auch das Schermbecker Unternehmen Bio-Unkrautfrei war mit einem kleineren Wildkrautspritzer dabei. „Durch die Wärme wird die Eiweißstruktur verändert“, erläuterte Schumacher, Diplom-Agraringenieur und einstiger Leiter der Versuchs- und Lehranstalt für Gartenbau Rheinland in Straelen und Köln-Auweiler. „Nach vier oder fünf Stunden ist die Fläche gelb. Die Wärme dringt 15 Millimeter tief in den Boden ein, deshalb dauert es, bis ein Löwenzahn mit einer 15 Zentimeter langen Pfahlwurzel nicht mehr wiederkommt.“ Beim Abflämmen seien es nur fünf Millimeter, erklärte Schumacher. „Deshalb muss öfter geflämmt als gespritzt werden.“ In Moers ist das neue Verfahren bereits seit dem Frühjahr 2015 im Einsatz.