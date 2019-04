Polizei sucht nach Mann aus Moers: Drei Männer sollen Frau zu sexuellen Handlungen gezwungen haben

Moers/Duisburg Die Polizei sucht einen Moerser, weil er mit zwei anderen Männern eine 21-jährige Duisburgerin zu sexuellen Handlungen gezwungen haben soll. Zwei Männer sitzen bereits in Untersuchungshaft.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wurde bekannt, dass drei Männer in in der Nacht vom 19. auf den 20.März eine 21-jährige Duisburgerin gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen gezwungen haben sollen. Zwei der drei Männer, ein 24 Jahre alter Krefelder und ein ebenfalls 24-jähriger Moerser, konnten nach einer großangelegten Durchsuchungsaktion vorläufig festgenommen werden. Sie befinden sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft momentan in Untersuchungshaft.