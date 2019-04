Moers : Prügelei bei Fußballturnier

Foto: Michael Scholten

Gladbeck/Moers Zwei Männer aus Moers, 26 und 23 Jahre alt, werden verdächtigt, sich am Sonntag an einer Prügelei während eines Fußballturniers in Gladbeck beteiligt zu haben. Der Schiedsrichter soll getreten und geschlagen worden sein.

Nach Polizeiangaben erlitt er so schwere Verletzungen, dass er zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das Turnier fand in einer kommerziellen Soccer-Halle statt. Der Schiedsrichter soll von Spielern kurz vor Ende des Spiels angegriffen worden sein, nachdem ein Streit über die Dauer der Spielzeit entbrannt war. Gegen die beiden Moerser und mehrere weitere Tatverdächtige im Alter zwischen 20 bis 34 Jahren aus Gladbeck und Gelsenkirchen sind Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Landfriedensbruchs ergangen.

(rp)