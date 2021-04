Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtentwicklung und Handel : Bewegung an der Homberger Straße in Moers

Am „Horten-Kreisel“ entstehen derzeit die „Homberger Höfe“ mit Mietwohnungen und einer Ladenzeile im Erdgeschoss. Foto: Norbert Prümen

Moers Die Vermarktung von Geschäftsräumen in diesem Teil der Innenstadt gilt als schwierig. Zwischen Passage und „Horten-Kreisel“ will jetzt ein Brautmodenhändler eine Filiale eröffnen. Ein Bio-Markt in den Homberger Höfen kommt nicht.