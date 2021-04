Sendung über sexualisierte Gewalt an Kindern : „Mutmacher“ des SCI Moers in den Radio-Charts

Moers In ihrer 20. Sendung haben sich Stefanie Coßmann und Frank Liebert vom SCI Moers eines sensiblen Themas angenommen: sexualisierte Gewalt an Kindern. Sie möchten dazu beitragen, Kinder vor solchen Gefahren zu schützen und zu stärken.

Die aktuelle Sendung der „SCI-Mutmacher“ hat es, wie schon vorangegangene Sendungen, in die Charts der Bürgerradio-Sendungen in NRW geschafft und finde mit dem Platz neun derzeit landesweite Beachtung, teilte der SCI Moers mit. Anders als bei den vorhergehenden 19 Sendungen, bei denen viele Interviewpartner aus der Stadtgesellschaft, aus Politik, Medien, Kultur, Verwaltung und dem Sozialbereich zu Wort kamen, um Mut zu machen und über eigene mutige Erfahrungen zu berichten, geht es in der aktuellen 20. Sendung um ein besonders sensibles und gesellschaftspolitisch brisantes Thema: Sexualisierte Gewalt an Kindern.