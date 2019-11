Ernährung an Schulen in Moers : Moerser Schüler essen besser

Schüler beim Mittagessen. An der Regenbogenschule zieht sich beispielsweise das Thema Ernährung durch den ganzen Schulalltag. Nahrungsaufnahme hat dort auch mit Bildung, Kultur, gesellschaftlichem Umgang und Umweltbewusstsein zu tun. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Seit zehn Jahren versorgt das Duisburger Catering-Unternehmen „Diversa“ fünf vom SCI betreute offene Ganztagseinrichtungen in fünf Moerser Grundschulen. Seine Dienstleistung wurde jetzt auch zertifiziert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jutta Langhoff

Schulessen war schon immer ein Thema. Früher musste es einfach nur satt machen, heute sollte es außerdem auch noch lecker, abwechslungsreich und vor allem gesund sein. In diesem Sinne versorgt das Duisburger Catering- Unternehmen „Diversa“ bereits seit zehn Jahren fünf vom SCI betreute offene Ganztagseinrichtungen in fünf Moerser Grundschulen. Vor kurzem ließ es diese Dienstleitung sogar offiziell von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zertifizieren. Am Donnerstag präsentierten SCI-Geschäftsführer Karl-Heinz Theußen, seine für schulbezogene Jugendhilfe zuständige Kollegin Stefanie Coßmann und „Diversa“-Küchenchef Oliver Völker die Zertifizierungsurkunde bei einem Pressetreffen in der Regenbogen-Grundschule in Moers-Meerfeld.

„Wir haben die Regenbogenschule mit Bedacht für dieses Treffen ausgewählt, weil sich das Thema ‚Ernährung‘ hier in einem besonderen Maße durch den ganzen Schulalltag zieht“, erklärte Karl-Heinz Theußen. „Ja, das stimmt“, bestätigte Schulleiterin Alexandra Kipper: „Für uns ist Essen nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern hat auch was mit Bildung, Kultur, gesellschaftlichem Umgang und Umweltbewusstsein zu tun.“ So haben die Ganztagskinder der Regenbogenschule gemeinsam mit ihren beiden Betreuern Maike Venghaus und Jörg Behnisch vor einiger Zeit eine dezidierte Erhebung über die von ihnen gegessenen Mengen gemacht und damit dazu beigetragen, dass jetzt bei ihnen sehr viel weniger Lebensmittel weggeworfen werden müssen.

Info Der Caterer und die Grundschulen Das Catering-Unternehmen „Diversa“ beliefert mehrere Grundschulen, in denen der SCI das Ganztagsangebot betreut: die Waldschule, die Grundschule in Hülsdonk, die Dorsterfeld-, die Uhr- und die Regenbogenschule.