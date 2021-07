Während der Sommerferien : Diese Schulen werden jetzt renoviert

Architektin Sabine Leuchs kümmert sich um den neuen Verwaltungstrakt für das Konrad-Adenauer-Gymnasium. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Im Langenfelder Konrad-Adenauer-Gymnasium wird der Bürotrakt gebaut, die Grundschule Götscher Weg bekommt während der Ferien in einigen Räumen neue Böden aus Kautschuk.

Von Petra Czyperek

In den Sommerferien nutzen die Städte die unterrichtsfreie Zeit, um Reparaturen und größere Sanierungen an und in den städtischen Schulgebäuden durchführen zu lassen. Das Großprojekt in Langenfeld ist der rund 1,4 Millionen Euro teure Neubau des Verwaltungstraktes am Konrad-Adenauer-Gymnasium nebst Toilettenanlage. Seit Monaten wird hier gearbeitet, im Herbst, so sagt Frank Viering vom städtischen Gebäudemanagement, werde der Anbau mit Atrium fertig sein.

Nach den Plänen von Architektin Sabine Leuchs schließt der Neubau eingeschossig an das A-Gebäude an. Bei Bedarf könne er später in Leichtbauweise um eine Etage aufgestockt werden. Die zusätzlich errichteten Büros, Besprechungs- und Aufenthaltsräume werden mit dem bestehenden Verwaltungstrakt zusammengeführt. Idealerweise nutze man die Ferien um die Bauarbeiten mit Nachdruck fortzusetzen.

Adam Erzybilla verlegt neue Böden in der Grundschule Götscher Weg. Sie sind aus Kautschuk und pflegeleicht. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Info Mehr Platz für die Verwaltung des KAG Anbau KAG Bisher beherbergen beide Gebäude des Konrad-Adenauer-Gymnasiums eigene Verwaltungsräume. Namenszug Mit Blick auf den Namensgeber Konrad Adenauer sollen Artikel des Grundgesetzes künftig die Fassade des Gymnasiums zieren.

Auch an der städtischen Erich-Kästner-Grundschule am Fahlerweg dreht sich in den kommenden Wochen alles um die Schulverwaltung. Die Büros kommen von der ersten Etage ins Erdgeschoss, damit sie demnächst barrierefrei zu erreichen sind. Bei der Anmeldung habe es in der Vergangenheit Probleme gegeben, wenn Mütter mit jüngeren Geschwistern im Kinderwagen nach oben wollten, berichtet Viering. 100.000 Euro sind für die Maßnahme veranschlagt.

Die Verwaltung an der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule des Zweckverbandes Langenfeld/Hilden im Hauptgebäude benötigt mehr Platz. Deshalb richte man im Gebäude E zusätzliche Büros ein. Die bestehenden Büros werden renoviert. „Das Projekt ist bald abgeschlossen“, sagt der Gebäudemanager. 100.000 Euro stünden zur Verfügung. Im Gebäude D müssen alte, undichte Holzfenster ausgetauscht werden (60.000 Euro) und die Heizungsanlage wird saniert (35.000 Euro).

Einige Klassenräume an der städtischen Grundschule Götscher Weg erhalten neue, strapazierfähige Kautschukböden. „Die sind pflegeleicht“, weiß Viering. Kosten: 30.000 Euro.

An der Prisma-Gesamtschule werden die naturwissenschaftlichen Fachräume im Altbau den aktuellen Anforderungen angepasst, renoviert und aufgerüstet (38.000 Euro). Einige Decken in den Fluren und Klassenräumen werden erneuert. Die Maßnahme (30.000 Euro) dient der Lärmminderung.

Luftfilter – wie sich viele Eltern in den Klassenräumen wünschen – können in den Ferien nicht installiert werden. „Wie das in Langenfeld umgesetzt werden kann, müssen wir abwarten“, berichtet der für die Schulen zuständige Referatsleiter Carsten Lüdorf. Man hole Informationen ein.