Charity-Aktion : Schuhkarton-Mitpacker gesucht

Moers Auch in der Grafschaft können bis zum 15. November Päckchen mit neuen Geschenken abgeben werden.

Zum 24. Mal ruft die christliche Hilfsorganisation Samaritan’s Purse (ehemals: Geschenke der Hoffnung) zum Mitpacken bei „Weihnachten im Schuhkarton“ auf. Auch in der Grafschaft können bis zum 15. November Päckchen mit neuen Geschenken abgeben werden. Verteilt werden sie an Kinder zwischen zwei und 14 Jahren. „Im Rahmen einer Weihnachtsfeier laden die verteilenden Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen auch dazu ein, mehr über den Glauben zu erfahren. So erfahren Kinder auch von der Hoffnung durch Jesus, an dessen Geburt wir uns Weihnachten erinnern“.