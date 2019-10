Theater in Moers : Essenz von Gretchen und Co. ist die Liebe

Schauspielerin Elisa Reining lotet die Frauenrollen in der Theatergeschichte aus – mit Erdbeere. Foto: Jakob Studnar

Uraufführung am Schlosstheater: Regisseurin Susanne Zaun nimmt den Theaterapparat selbst humorvoll unter die Lupe, lotet Machtfragen und das Wesen der Frauenfiguren aus. Sie stellt die „Mutter aller Fragen“.

Von Anja Katzke

158 Verse hat das Gretchen im Faust: 78 mit Ausrufezeichen, 23 mit Fragezeichen. Käthchen, Julia, Ophelia und all den anderen Frauenfiguren der klassischen Theaterliteratur ergeht es nicht viel besser. Was ist eigentlich das Wesen dieser Frauen? Regisseurin Susanne Zaun macht sich in ihrer Inszenierung „Die Mutter aller Fragen oder 25 Rollen, die eine Frau niemals spielten sollte“ spielerisch und lustvoll auf die Suche nach der Essenz dieser von Schriftstellern erdachten Frauenfiguren, die sich in jeder Inszenierung aufs Neue nach dem Mann verzehren und doch immer wieder den Bühnentod aus Liebe sterben. Am Mittwochabend fand die Uraufführung im Schlosstheater statt. Für Zaun sind die Figuren wie 25 süße Erdbeeren, die sie am Ende ihrer Exploration zusammen in einen Mixer wirft und püriert, um zu schauen, was dabei herauskommt. Dabei nimmt die Regisseurin den heutigen Theaterbetrieb spielerisch gleich mit unter die Lupe und beleuchtet ihn aus verschiedenen Perspektiven – aus Sicht der Schauspieler, der Autoren und der Rollen.

Ja, Theater darf sich auch mal mit sich selbst befassen. Beim Versuch, eine Antwort auf die Mutter aller Fragen zu finden, ist Susanne Zaun sogar höchst aktuell. Ihre Inszenierung, die sie mit dem Ensemble des Schlosstheaters erarbeitet hat, kommt fast zeitgleich mit der Veröffentlichung einer groß angelegten Studie des Theaterforschers Thomas Schmidt über die Machtstrukturen an Bühnen heraus. Ergebnis: Theater, deren Strukturen noch heute mehrheitlich patriarchal und hierarchisch organisiert sind, sind anfällig für Machtmissbrauch. Und so darf Schauspieler Matthias Heße in der Moerser Inszenierung gleich so richtig männlich vom Leder ziehen über die heutige Schonkost an deutschen Theatern, die so weich geworden sind, und über Gender- und Frauenthemen lästern. Oder an die guten, alten Zeiten erinnern, als Holk Freytag 1979 in Moers die Bacchantinnen von Euripides als Peepshow inszeniert hatte. Das Publikum erlebt ein Spiel im Spiel, die Übergänge sind fließend, die Perspektiven wechseln schnell. So findet sich Matthias Heße bald selbst auf der Besetzungscoach wieder, eingepfercht zwischen Lena Entezami und Elisa Reining, die seine Anmoderation der Aufführung mit triefenden Klischees kommentieren.

Info Aufführungen und Tickets Aufführungen Vorstellungen sind am Samstag, 2. und 15. November, 19.30 Uhr, am 17. November, 18 Uhr, sowie am 20., 21. und 31. Dezember (Silvestervorstellung), im Schlosstheater. Tickets Tel.: 02841 8834110.