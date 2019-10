Diskussion in Moers : Viel Unmut über neues Kita-Gesetz

RP-Lokalchefin Julia Hagenacker (2.v.l.) moderierte die Diskussionsrunde mit (von links) Frank Müller, Benjamin Walch, Frank Heinrich und Sonja Bäck. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Moers Auf Einladung des Moerser SPD-Landtagsabgeordneten Ibrahim Yetim diskutierten Vertreter der Politik und der Träger mit Erziehern und Eltern über die Tücken des neuen Kinderbildungsgesetzes.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ulrike Rauhut

Das „Gute-Kita-Gesetz“ mit 5,5 Milliarden Euro für alle Kindertagesstätten klingt nach einem richtig guten Plan von Bundes-Familienministerin Franziska Giffey. Die NRW-Landesregierung will ab 2020 mehr als 1,3 Milliarden Euro jährlich in die frühkindliche Bildung investieren. Dies soll im neuen Kinderbildungsgesetz (KiBiz) stehen, das Minister Joachim Stamp (FDP) bereits mit den Kommunalen Spitzenverbänden beschlossen hat. Frühkindliche Bildung, mehr Personal, Entlastung für die Familien – dieser „Pakt für Kinder und Familien“ verspricht spürbare Verbesserungen in der täglichen Arbeit der Kitas. Ein Politiker und Fachmann, der im Landtag seine Zweifel daran vorgebracht hat, war am Dienstagabend zu Gast in Moers.

Auf Einladung seines Kollegen, des Moerser SPD-Landtagsabgeordneten Ibrahim Yetim, berichtete Frank Müller, Mitglied im Landes-Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, bei einem Diskussionsabend von den Tücken des Gesetzes. Rund 50 Interessierte, unter ihnen viele Erzieherinnen und Erzieher, waren am Dienstag in die AWO-Begegnungsstätte in Asberg gekommen. Die Faktenlage war vielen nicht neu: Was sich nach viel Geld anhört, werde nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein und gerade einmal die vorhandenen Lücken füllen können, um den Status Quo aufrecht zu erhalten. Das liege vor allem am Finanzierungsmodell über die Kindpauschalen nach den gebuchten Betreuungsstunden, das nicht angetastet wurde.

Info Kinderbildungsgesetz – Kritik an der Reform Pakt für Kinder und

Familien An der Reform des Kinderbildungsgesetzes ist die Rot-Grüne Vorgängerregierung gescheitert. Jetzt soll der „Pakt für Kinder und Familien“ verabschiedet werden.



Kritik gibt es unter anderem von kirchlichen und freien Trägern sowie von der Bertelsmann-Stiftung und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

Der „KiBiz-Rechner“, die Berechnung der Personalstunden, entspreche nicht der Realität, bestätigten auch Sonja Bäck vom Fachbereich Jugend der Stadt Moers und Benjamin Walch, Geschäftsbereichsleiter beim AWO-Kreisverband Wesel. Weder Urlaubs- und Fortbildungszeiten noch Krankheit seien bei der Berechnung vorgesehen. Mit zehn Prozent der Arbeitszeit für nicht-pädagogische Aufgaben sei dieser Anteil viel zu niedrig eingestuft.

„Uns werden zeitfressende Dokumentations- und Verwaltungsaufgaben aufgehalst, die uns von unserer eigentlichen Aufgabe abhalten: der Bildungs- und Erziehungsarbeit“, äußerte eine anwesende Erzieherin. Die im Gesetz geplante Flexibilisierung der Betreuungszeiten sei in erster Linie für die Arbeitgeber praktisch – mit den Bedürfnissen der Kinder, einem ruhigen Familienleben und einem geordneten Ablauf in den Kitas habe das nichts zu tun. Wenn der zusätzliche Verwaltungsaufwand wenigstens von einer Bürokraft erledigt werden könnte, lautete ein Wunsch aus dem Publikum. Doch die sei in der Finanzierung nicht vorgesehen.

Viel Unmut wurde auch über die fehlende Wertschätzung der Arbeit geäußert. Diese sei auch ein Grund, weshalb rund ein Drittel der Berufsanfänger die Tätigkeit wieder aufgebe. Die Personaldecke sei einfach viel zu dünn: Allein das hohe Berufsethos der Erzieher sorge dafür, dass die Kinder von der hohen Belastung nichts merkten: „Wir arbeiten mit Herzblut und aus Berufung“. Auf Dauer gehe das aber auf Kosten der Gesundheit.