Transparenzliste : Speiseröhren-OP: St. Bernhard schafft knapp das Soll

Grafschaft Transparenzliste der AOK Rheinland/Hamburg nennt Fallzahlen für komplizierte Eingriffe an Krankenhäusern.

Das Bethanien-Krankenhaus Moers darf als einziges am Niederrhein (Kreise Wesel und Kleve) ab 2020 die Versorgung von frühgeborenen Kindern mit einem Geburtsgewicht unter 1250 Gramm übernehmen. Das geht aus der aktuellen „Mindestmengen-Transparenzliste“ der AOK Rheinland/Hamburg hervor. Im vergangenen Jahr wurden demnach 25 solcher Frühgeborenen am Bethanien behandelt. Die vorgeschriebene Mindestfallzahl pro Standort eines Krankenhauses liegt bei 14. Die nächsten Kliniken, die eine solche Behandlung ebenfalls durchführen dürfen, liegen in Krefeld und Duisburg.