Polizeieinsatz in Moers : Männer gehen mit Messern und Macheten aufeinander los

Moers Wegen einer bewaffneten Auseinandersetzung musste die Polizei am Mittwoch zur Homberger Straße ausrücken. Drei Männer konnten festgenommen werden, nach zwei weiteren wird gefahndet. Der Hintergrund des Streits ist unklar. Die Polizei sucht zeugen.

Messer, Macheten und Pistolen sollen bei einer Auseinandersetzung an der Homberger Straße im Bereich der Augustastraße im Spiel gewesen sein. Mehrere Notrufe gingen bei der Polizei ein. Die aufgeregten Zeugen berichteten am Telefon von fünf Männern, die bewaffnet aufeinander losgingen. Bei Eintreffen der Streifenwagen stoben die Streithähne auseinander, die einen rannten in Richtung Bahnhof weg, die anderen in Richtung Königlicher Hof.