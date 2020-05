Pfingsten in Moers : Moers Festival: Finales Programm ist online

Tim Isforts Plan B steht: Alle Musikprojekte werden live aus der Festivalhalle am Solimare gestreamt. Das Moers Festival findet vom 29. Mai bis zum 1. Juni statt. 18 Ausfälle mussten die Festivalmacher kompensieren.

Seit Dienstag, 16 Uhr, ist das finale Programm des Moers Festivals (29. Mai bis 1. Juni) online – in alphabetischer Reihenfolge der Gruppen und Solisten. Bis Freitag will das Festivalteam um den künstlerischen Leiter Tim Isfort auch alle Konzert-Zeiten und die weiteren digitalen Angebote im Internet veröffentlichen. Das Musikfest läuft aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr anders als gewohnt ab: Erstmals in seiner Geschichte findet es ausschließlich digital statt. Zwar spielen die Musiker in der Festivalhalle – aber ohne Zuschauer (RP berichtete). Insgesamt 18 Absagen und Ausfälle mussten die Moerser Festivalmacher aufgrund der Pandemie, Einreiseverbote oder Quarantäneverpflichtungen verkraften.